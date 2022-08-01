Прием металлолома в Москве
Скупка лома по высоким ценам за 1 кг и тонну
Бесплатный вывоз от 1 тонны
Как происходит прием металла
Сдать металлолом можно в несколько пунктов приема «Экомет» которые удобно расположены в разных районах Москвы и области, в которые Вы можете сдать металл по лучшим ценам на рынке, оказываем услуги приема металлолома с вывозом, в наших пунктах имеется спецтехника для вывоза любых объемов металла.
Прием металлолома в Москве осуществляем по адресам:
- ул. Алтуфьевское шоссе 29
- ул. Тагильская 6
- Ижорский проезд 11
- 2-й Нагатинский проезд 6
ПОДАДИМ ТЕХНИКУ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЧАСОВ
ЛОМОВОЗЫ
₽35000 / тонна
- Газель 1.5-2 тонн
- Валдай 3-5 тонны
- Камаз 10-15 тонны
- Длинномер 30 тонн
ЭКСКАВАТОРЫ
₽35000 / тонна
- Колесные экскаваторы
- Гусеничные экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Экскаваторы-разрушители
ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ
₽35000 / тонна
- Автокран 14 тонн УРАЛ
- Автокран 16 тонн МАЗ
- Автокран 25 тонн КАМАЗ
- Автокран 50 тонн Liebherr
Стоимость приема металла
Цена за кг металлолома с вывозом зависит от многих факторов. Чтобы узнать приблизительную стоимость услуги, можно найти подробный прайс здесь. Вы найдете актуальные расценки, действующие на данный момент времени.
Надо отметить, что если сдавать металлический лом в больших объемах, то можно неплохо заработать, ведь в этом случае действуют повышенные расценки. Услуга сдачи металлолома с вывозом, для транспортировки большого количества вторсырья, в нашей компании всегда выгодна для клиентов.
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОЛОМ СЕГОДНЯ
Стоимость черного металлолома
|Вид металлолома
|Цена металлолома за кг
|Цена металлолома от 10 тн
|Описание
|Сталь
|до 20 ₽/кг
|до 31 000 ₽/тн
Скупка габаритного и негабаритного стального лома, тонкостенного металла, лома проволоки, арматура и бытового металлолома.
|Чугун
|до 20 ₽/кг
|до 31 000 ₽/тн
Возможна сдача габаритного чугуна, чугунного металлолома с содержанием фосфора, станины, маленьких станков, задвижек и прочего негабаритного чугунного лома.
|Оцинковка
|до 20 ₽/кг
|до 31 000 ₽/тн
Можно сдать оцинкованный лом (категория 12АС) любого размера.
|Арматура
|до 20 ₽/кг
|до 31 000 ₽/тн
Что бы сдать арматуру на металлолом толщина металла должна быть не менее 8мм.
|ЖД лом
|до 20 ₽/кг
|до 31 000 ₽/тн
Принимаются рельсы, колесные пары, костыли, сцепки, болты, лом вагонов в виде частей конструкций, старые вагоны, и прочие виды железнодорожного металлолома.
|Стальная стружка
|до 20 ₽/кг
|до 31 000 ₽/тн
Принимаем в качестве металлолома все виды стружки стали.
|Металлическая проволока
|до 20 ₽/кг
|до 31 000 ₽/тн
Предлагаем продать на металлолом проволоку из любого вида металла, включая медь, алюминий, нихром, свинец, сталь.
Стоимость цветного металлолома
|Вид металлолома
|Цена металлолома за кг
|Цена металлолома за тонну
|Описание
|Лом меди
|до 500 ₽/кг
|до 500 000 ₽/т
Смешанный медный лом: разные виды изделий и сорта меди. Стружка меди БЕЗ примесей. Блестящие, очищенные провода и кабеля.
|Лом алюминия
|до 70 ₽/кг
|до 70 000 ₽/т
Корпуса двигателей и элементы мотора сделанные из алюминиевого сплава. Очищенные алюминиевые кабеля, провода, шинопроводы.
|Лом бронзы
|до 270 ₽/кг
|до 270 000 ₽/т
Различные изделия (предметы интерьера) изготовленные из сплава бронзы. Разнообразные (mix / несортовые) изделия из различных марок (сплавов) бронзы.
|Лом свинца
|до 80 ₽/кг
|до 80 000 ₽/т
Переплавленные свинцовые изделия. Свинцовые слитки или блоки массой от 30 до 40 кг, марок C1, C2, C3. Свинец из кабеля марок С2-С3.
|Лом латуни
|до 260 ₽/кг
|до 260 000 ₽/т
Латунные трубы и трубки различного диаметра. Латунная проволка, различные очищенные или полированные изделия. Стружка латуни БЕЗ примесей.
|Лом нержавейки
|до 75₽/кг
|до 75 000 ₽/т
Куски, трубы и листы нержавейки с содержанием более 10% никеля в сплаве. Промышленная и пищевая нержавейка других марок микс.
|Кабель
|до 250 ₽/кг
|до 250 000 ₽/т
Силовой кабель и провода, интернет кабель коммутации, телефонный кабель и провода, коаксиальный кабель, контактный провод, СИП провод.
|Б.у аккумуляторы
|до 40 ₽/кг
|до 40 000 ₽/т
Кислотные (свинцовые) аккумуляторы, гелевые аккумуляторы, тяговые аккумуляторы, аккумуляторы от ИБП (UPS) от источника бесперебойного питания
Цены на демонтаж и вывоз лома
|Вид услуги
|За деньги (платно)
|За наш счет (бесплатно)
|Описание
|Демонтаж
|До 3 тонн металлолома
|Более 3 тонн металлолома
Услуги демонтажа металлоконструкций, металлических труб, гаражей, складов, ангаров, спецтехники, торговых павильонов и других объектов.
|Вывоз лома
|100 – 500 кг цветмет
300 кг – 1 тонна чермет
|Более 500 кг цветного металла
От 1 тонны черного металлолома
Мы вывезем любой металлический металлолом заплатив за это деньги. Осуществляем вывоз металлолома в Москве и Московской области.
|Резка металла
|До 1 тонны чермета
До 500 кг цветного лома
|Более 1 тонны чермета
Более 500 кг цветного металла
Перед тем как сдать крупногабаритный черный лом, необходимо разделить его по кускам, чтобы транспортировать металл в приемный пункт.
|Грузчики
|По договоренности
|Оценка
|Бесплатно при любом объеме металлолома
Сдать металлолом с вывозом
Где часто появляется металлолом?
На производственно-промышленных предприятиях, занимающихся обработкой металла или сборкой всевозможных металлоконструкций как следствие их деятельности образуется большое количество металлолома, представленного стружкой, обрезками, бракованными изделиями. По сути, они все является отходами производства, но и в то же время выступают в качестве превосходного вторичного сырья, в котором нуждаются металлургические комбинаты. Металлолом может появляться в достаточно больших объемах и в других сферах деятельности человека: отслужившие свой срок станки, трубы и прочее. Горы металлолома обычное явление на СТО, так как мастерам очень часто приходится менять изношенные детали автомобилей на новые. Металлолом очень часто имеется и у частных лиц, постепенно накапливаясь на заднем дворе приусадебного участка — прохудившиеся ведра, сломанный садовый инвентарь и прочее.
Почему сдавать металл выгодно?
Несомненно, наличие на территории любого предприятия металлического лома приносит довольно много неудобств. Ведь он занимает много места, и как следствие препятствует производственному процессу. Естественно, от ненужного металлического хлама нужно избавляться, но не просто вывозить на свалку, а сдавать на переработку. Таким образом владелец металлолома получит весьма солидную прибыль, а также поможет решить проблемы экологии и нехватки металлического сырья. В данном процессе могут участвовать не только крупные или мелкие компании.
Почему стоит обратиться в нашу компанию?
Чтобы вывезти металлолом на переработку, необходимо задействовать технику — погрузчики, грузовые автомобили. Но не в каждой фирме, а тем более у частных лиц имеется спецтехника, а ее аренда обходится довольно дорого. В такой ситуации оптимальным решением будет обращение в компанию «Экомет», которая среди прочих многочисленных услуг принимает и вывозит металлическое вторсырье собственным автотранспортом.
Прием металла оптом и в розницу
Максимальные цены на скупку металлолома
Прием металла в пунктах приема «Экомет»
Как происходит услуга приема металла в нашей компании?
- После того как сдатчик металлолома у нас закажет услугу его вывоза, наши специалисты в назначенный срок выезжают на объект для оценки качества и объема вторсырья.
- Исходя из полученных данных, рассчитывается приблизительная стоимость лома и необходимое количество спецтехники, а также сотрудников для быстрой его погрузки и вывозки.
Благодаря такому подходу, у клиента есть возможность правильно распланировать свой бюджет и назначить наиболее удобное время для проведения работ. Сдать металлолом с вывозом в Москве с нашей компанией не составит большого труда. Позвоните менеджеру компании и оставьте заявку на услугу.
Прием металлолома с вывозом является одной из наших главных услуг, которую мы оказываем юридическим и физическим лицам. Несомненным преимуществом компании является то, что мы всегда выполняем взятые на себя обязательство, и проводим все работы в строго установленные сроки.
Кроме того, сотрудничество с нами клиенту позволит:
- Использовать освободившуюся территорию для выполнения производственных задач.
- Решить финансовые проблемы за счет поступления дополнительных средств от сдачи металлолома.
Почему же мы уверенно заявляем, что территория будет освобождения от металлического хлама в точно установленные сроки? Предварительные расчеты дают нам возможность привлечь к проведению работ оптимальное количество спецтехники и рабочих. В случае необходимости, отгрузка и вывозка лома будет выполняться и в выходные дни, но в сроки мы обязательно уложимся.
Бесплатная оценка лома
Заявка на прием металла
Безопасность работ при приеме металла
В процессе проведения работ по вывозке металлолома требуется соблюдать правила безопасности и необходимо использовать только исправное оборудование. От этого во многом зависит эффективность и скорость погрузки и транспортировки вторсырья. Кроме того, соблюдение принятых правил, позволяет максимально обезопасить рабочих, и людей находящихся по близости. Исходя из этого, наши сотрудники обязательно проходят обучение по технике безопасности, а ежедневно, в начале рабочей смены, им дается вводный инструктаж.
В распоряжении специалистов компании «Экомет» всегда имеются:
- Средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность при работе с таким оборудованием как газовые резаки, дисковые пилы, погрузочная техника.
- Исправные транспортные средства.
Для проведения погрузочно-разгрузочных работ допускаются только рабочие, имеющие корочки стропальщиков, и прошедшие соответствующий инструктаж.
Благодаря этому, в нашей компании, сведена к минимуму вероятность несчастных случаев. Мы гарантируем нашим клиентам аккуратную и максимально безопасную работу.
График работы
Консультации и оформление!
Ждем звонка+7 (499) 714-82-83
Консультации и оформление заказов с 9-00 до 21-00 ч.
Телефон: +7 (499) 714-82-83 и E-mail: [email protected]
Преимущества сотрудничества с «Экомет»
Многие клиенты предпочитают сдавать металл в нашу компанию по следующим причинам:
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Достаточно выгодная стоимость оказываемых услуг.
- Наличие исправного инструмента и оборудования, необходимого для выполнения погрузочных, транспортировочных и разгрузочных работ.
Мы предлагаем услугу вывоза металлолома как физическим, так и юридическим лицам. Для оформления заявки достаточно просто позвонить по номеру телефона или посетите один из пунктов приемов. Если предполагается сотрудничать с нами на постоянной основе, то мы готовы предложить наиболее выгодные условия, обсудить которые можно с менеджером компании.