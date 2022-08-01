Где часто появляется металлолом?

На производственно-промышленных предприятиях, занимающихся обработкой металла или сборкой всевозможных металлоконструкций как следствие их деятельности образуется большое количество металлолома, представленного стружкой, обрезками, бракованными изделиями. По сути, они все является отходами производства, но и в то же время выступают в качестве превосходного вторичного сырья, в котором нуждаются металлургические комбинаты. Металлолом может появляться в достаточно больших объемах и в других сферах деятельности человека: отслужившие свой срок станки, трубы и прочее. Горы металлолома обычное явление на СТО, так как мастерам очень часто приходится менять изношенные детали автомобилей на новые. Металлолом очень часто имеется и у частных лиц, постепенно накапливаясь на заднем дворе приусадебного участка — прохудившиеся ведра, сломанный садовый инвентарь и прочее.

Почему сдавать металл выгодно?

Несомненно, наличие на территории любого предприятия металлического лома приносит довольно много неудобств. Ведь он занимает много места, и как следствие препятствует производственному процессу. Естественно, от ненужного металлического хлама нужно избавляться, но не просто вывозить на свалку, а сдавать на переработку. Таким образом владелец металлолома получит весьма солидную прибыль, а также поможет решить проблемы экологии и нехватки металлического сырья. В данном процессе могут участвовать не только крупные или мелкие компании.

Почему стоит обратиться в нашу компанию?

Чтобы вывезти металлолом на переработку, необходимо задействовать технику — погрузчики, грузовые автомобили. Но не в каждой фирме, а тем более у частных лиц имеется спецтехника, а ее аренда обходится довольно дорого. В такой ситуации оптимальным решением будет обращение в компанию «Экомет», которая среди прочих многочисленных услуг принимает и вывозит металлическое вторсырье собственным автотранспортом.